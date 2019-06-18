Меркель на встрече с Зеленским назвала условие снятия санкций с РоссииDP.RU 08:36

Снятие санкций с России возможно только при прогрессе в реализации минских договоренностей, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель на встрече с Зеленским назвала условие снятия санкций с России

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