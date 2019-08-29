Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины. Как сообщили в кабмине ФРГ, лидеры выступили за ускорение переговоров о будущих газовых контрактах.

Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

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