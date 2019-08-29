Политика
RT на русскомМеркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины. Как сообщили в кабмине ФРГ, лидеры выступили за ускорение переговоров о будущих газовых контрактах.
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Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 05:08
Единоборства
Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика
Чемпионат 08:31
Армия и оружие
«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца
В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен.
Взгляд.ру 14:29
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Финансы
Минфин в сентябре планирует выпуск ОФЗ для населения
Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
ПРАЙМ 27 августа в 08:33
Политика
Рада утвердила нового главу СБУ
Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины.
Life.ru 13:02
Космос
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
РИА Новости 14:02
Хоккей
«Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор»
Московское «Динамо» обменяло хоккеиста в челябинский клуб взамен на денежную компенсацию. Контракт с защитником подписан на два года.
Sports.ru 11:29
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Кино
Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет
Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48