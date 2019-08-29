Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину

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