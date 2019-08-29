Политика
РИА НовостиМеркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Здоровье
Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы
На время проверки главные врачи двух больниц Нижнего Тагила — центральной городской больницы N1 и Демидовской больницы отстранены от работы.
Вести.Ru 02:35
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Футбол
«Зенит» усилится полузащитником «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Кирилл Щетинин может стать игроком петербургского «Зенита».
Нева Спорт 08:14
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Армия и оружие
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Политика
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу
Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.
Московский Комсомолец 02:44
Экономика
«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
Интерфакс 08:12
Политика
Навальный увольняет главного единоросса Москвы Метельского
Все, депутатская карьера главного единоросса Москвы Андрея Метельского закончена, заверил общественность Алексей Навальный 29 августа.
Столица С 11:05
Наука
В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Единоборства
«Не спите в субботу». Ломаченко обратился к фанатам
Спорт-Экспресс 10:16
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
Газета.Ru 07:55
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Наука
Скорость вымирания растений на Земле увеличилась в 350 раз
МедиаПоток 26 августа в 13:52
Футбол
«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару
По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером
Мария Порошина призналась, что у семимесячного Андрея уже проявляется нрав.
Дни.ру 07:00
Политика
Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11