Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, темами беседы были Украина, Сирия и Ливия.

Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

Энергетика В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.

Экономика Власти Японии подозревают Facebook в уклонении от уплаты налогов Налоговое управление Токио подозревает японский филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов.

Политика Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».

Политика Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Происшествия В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Общество Набережную в Хабаровске закрыли для прогулок В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского.

Автоспорт Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео» Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Происшествия Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.

Происшествия Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму "Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.

Политика Названы имена претендентов на должности глав МИД и Минобороны Украины Все министры будут утверждены единым пакетом за исключением глав МИД и Минобороны. Их кандидатуры президент внес отдельно.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Армия и оружие На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Здоровье Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.