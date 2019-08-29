Политика

ТАССТАССМеркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, темами беседы были Украина, Сирия и Ливия.
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Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в «нормандском формате»

Интерфакс06:32

Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к нормандскому саммиту

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Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

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Коммерсантъ06:07

Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине

РБК06:14

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

РИА Новости06:22
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Volkswagen выпустит новый универсал Arteon Shooting Brake

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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
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Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

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Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
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Политика

Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство

Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
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Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны.
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РБК 05:19
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Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
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Происшествия

В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Политика

Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой

RT на русском 06:51
Общество

Набережную в Хабаровске закрыли для прогулок

В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского.
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Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
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По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия

Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу

Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
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Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму

"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
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Названы имена претендентов на должности глав МИД и Минобороны Украины

Все министры будут утверждены единым пакетом за исключением глав МИД и Минобороны. Их кандидатуры президент внес отдельно.
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Армия и оружие

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

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Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
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Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области

Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели.
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