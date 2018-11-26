Политика
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливеГазета.Ru09:31
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор по поводу ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко. Как отмечается, Меркель выразила обеспокоенность данным инцидентом.
Газета.Ru09:31
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