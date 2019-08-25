Политика

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7Вести.Ru 13:37

Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Другие участники саммита в Биаррице согласились с ее предложением.
Читать в источнике
Комментировать93
Ангела Меркель
Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 14:19
с чего всё началось

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений. По ее словам, в ходе обсуждения тему России и Украины "были общие и различные оценки".
РИА Новости13:45

Подробнее о событии

Меркель обозначила условие возвращения России в G8

РЕН ТВ14:46

Меркель назвала условие для начала переговоров об участии России в G8

RT на русском14:19

Меркель заявила о необходимости прогресса в минском процессе для возвращения РФ в G7

ФАН13:12

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

Вести.Ru13:37

Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

News.ru13:23

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

РИА Новости13:45

Меркель: для присоединения России к G7 нужен прогресс в реализации «Минска»

ТАСС13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Обновлено вчера в 06:22
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 05:40
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Технологии

Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram

Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Обновлено в 13:07
Политика

Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7

На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры.
Обновлено в 14:49
Футбол

Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено в 11:28
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:2

Обновлено в 13:56
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел, что в России наложен мораторий на смертную казнь.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Фигурист заявил, что в окружении актрисы не говорили о болезни. Илья Авербух убежден, что новости о болезни являются непроверенными слухами.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Политика

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына

Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие

Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда.
Обновлено в 15:36
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

Два отеля во Флориде открыли подводные библиотеки

Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное