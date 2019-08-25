Политика
Меркель и Песков сделали заявления по России и G7Вести.Ru 13:37
Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Другие участники саммита в Биаррице согласились с ее предложением.
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Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 14:19
с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений. По ее словам, в ходе обсуждения тему России и Украины "были общие и различные оценки".РИА Новости13:45
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