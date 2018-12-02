Политика

Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по ситуации в Крыму
Телеканал 360°
вчера в 19:19

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон внимательно выслушали доводы Владимира Путина по конфликту в Керченском проливе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360°вчера в 19:19

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МИД: Макрон и Меркель внимательно выслушали Путина по инциденту в Керченском проливе

Политическая Экспертиза10:04

Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по инциденту в Керченском проливе

ФАНвчера в 21:03

Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по ситуации в Крыму

Телеканал 360°вчера в 19:19

Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по ситуации в Керченском проливе

РЕН ТВвчера в 17:24

Лавров: Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по ситуации в Керченском проливе

RT на русскомвчера в 17:14
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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