с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Происшествия Происшествия В Москве напали на рэпера Птаху

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.

Общество Общество В Израиле умер писатель Амос Оз Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет, сообщил официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.

Происшествия Происшествия В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.

Политика Политика Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Происшествия Происшествия В Чехии грабитель захватил заложников в банке Вооружённый грабитель захватил заложников в банке в чешском городе Пршибрам, передаёт 28 декабря «Чешское радио».

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока» В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».

Политика Политика Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Белоруссии Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Политика Политика ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Политика Политика Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.

Происшествия Происшествия Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.

Футбол Футбол Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива» Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

Политика Политика Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.

Политика Политика В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор Чиновник полагает, что таким образом российские власти намерены убедить население Крыма в том, что все вопросы относительно статуса полуострова решены, что граница между Крымом и Украиной обустроена и никаких изменений не будет.

Экономика Экономика В России ограничили предельную сумму долга по кредитам В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.

Происшествия Происшествия Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя Бизнесмена приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.

Экономика Экономика Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой» Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Происшествия Происшествия Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет-разведчик полетал у российских баз в Сирии

Общество Общество Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Общество Общество Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев летом 2017 года подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ, а в декабре Госдума приняла закон о создании лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте.

Происшествия Происшествия Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети

Происшествия Происшествия «Крабовый король» сбежал от ФСБ Издание называет Кана «крабовым королем».

Политика Политика Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.

Армия и оружие Армия и оружие Украина планирует создать противокорабельный комплекс Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.