Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряковРИА Новости08:45
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
РИА Новости08:45
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Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
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