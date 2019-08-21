Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7Коммерсантъ 14:05
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
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Футбол
«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»
По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Технологии
Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе
Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.
Обновлено в 17:24
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Футбол
Быстров: «Греческие болельщики приедут, будет шанс отомстить за избиение продюсера»
Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал поражение команды от «Олимпиакоса» (0:4) в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:13
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Недвижимость
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Обновлено в 17:37
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню
Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.
Обновлено в 09:50
Политика
Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной
В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России.
Обновлено в 14:37
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Самолет с пассажирами загорелся в Калифорнии при взлете
По сведениям полиции города Оровилл, самолет прервал взлет и загорелся. Пассажиры и члены экипажа успели вовремя покинуть воздушное судно.
Обновлено в 18:36
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14