Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7Коммерсантъ 14:05

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
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Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

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Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7

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