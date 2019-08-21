Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7Коммерсантъ 14:05

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Коммерсантъ14:05

Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8

Московский Комсомолец13:57

Джонсон счел преждевременным возвращение России в G7

РБК13:38

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Интерфакс13:12

Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8

RT на русском13:11

Джонсон выступив против скорого возвращения России в G7

РИА Новости14:02

Джонсон заявил, что доводы в пользу присоединения РФ к G7 только предстоит найти

ТАСС13:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Макрон назвал условие возвращения России в G8

Макрон отметил, что говорить о возвращении России в G8 без каких-либо условий, значит признать слабость «Большой семёрки».
Обновлено в 14:46
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Политика

Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии

Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Кино

Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой

79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Похититель бриллиантов актрисы Шумаковой отправится в колонию

Обновлено в 10:51
Политика

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Политика

«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка

Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Здоровье

План по диспансеризации в Прибайкалье выполнили почти на 60 %

Диспансеризацию в январе–июле прошли 326 тыс. жителей Прибайкалья.
Обновлено в 00:30
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Первая «Мобильная поликлиника» прибыла в Буинский район

Первая «Мобильная поликлиника» переехала из Тетюшского района в Буинский район.
Обновлено в 06:33
Технологии

В Москве снова протестировали систему электронного голосования

В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Стоимость нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Издание РБК пишет о том, стоимость российской нефти в рублях снизилась на 5% ниже заложенного уровня в бюджет на 2019 год.
Обновлено в 05:56
Политика

На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник

В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Авто

Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6

«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Происшествия

Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом

Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В североуральской шахте под завалами погиб рабочий

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное