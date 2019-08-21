Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7Коммерсантъ 14:05
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
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Космос
Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года
Обновлено вчера в 08:52
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Старридж стал игроком «Трабзонспора»
Обновлено в 11:31
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Волгоградцам назвали опасные продукты из рациона ЗОЖ
Обезжиренные продукты Указанный на упаковке 0% жирности не означает отсутствие калорийности – такие продукты увеличивают число калорий за счет углеводов и белков.
Обновлено в 14:20
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Политика
Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
Обновлено в 15:07
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Новым генеральным менеджером «Миннесоты» стал Билл Герин
Новым генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» стал Билл Герин, информирует официальный сайт американской команды.
Обновлено в 14:24
Фигурное катание
Россиянин ударил партнершу кулаком по лицу на чемпионате мира по танго
Российскую пару Кирилла Паршакова и Анну Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по танго, когда партнер ударил партнершу кулаком в лицо после выступления, пишет издание Clarin.
Обновлено в 16:14
Общество
В Крыму обнаружен древний христианский храм
Остатки древнего христианского храма могут также изменить представления учёных о городской застройке византийского времени в подобных Эски-Кермену уникальных городах, расположенных в юго-западном Крыму.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
В конце сентября состоится премьерный показ OnePlus TV
OnePlus TV представят публике уже в конце сентября, точное число еще неизвестно.
Обновлено в 08:13
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Политика
Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной
Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.
Обновлено в 14:37
Экономика
Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Космос
Под воздействием галактики Стрелец А* Земля вернется на 4 миллиарда назад в собственном развитии
Собственные выводы ученые построили на том, что галактика Млечный Путь содержит миллионы гигантских планет, формирование которых произошло посредством черной дыры.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Общество
Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»
Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13