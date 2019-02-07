Политика
Меркель: «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от РоссииREGNUM вчера в 10:24
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не сделает ФРГ зависимой от Российской Федерации.
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Станем ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Мой ответ — нет, если мы будем одновременно диверсифицировать наши источники.
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском вчера в 18:36
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Происшествия
При аварии автобуса с шахтёрами в Кузбассе погибли шесть человек
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Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
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Спорт
Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Россиянин Александр Логинов показал третье время в индивидуальной гонке, прошедшей в канадском Кэнморе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.
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Музыка
Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019»
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Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
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Общество
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Останкинская телебашня поменяет цвет подсветки 14 февраля, в День всех влюбленных.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы
Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова
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Обновлено вчера в 17:17
Культура
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Обновлено вчера в 13:45
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Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Возбуждено дело после перестрелки в Ростове-на-Дону
Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело после стрельбы в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.
Обновлено в 00:19
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Основатель Amazon рассказал о попытке шантажа интимными фото
Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный
Обновлено вчера в 10:16
Кино
Ушел из жизни актер Александр Зоточкин
В одной из московских больниц скончался актер театра и кино Александр Зоточкин. Причины его смерти пока не сообщаются.
Обновлено вчера в 15:03
Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом
Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Subaru показала седан Legacy нового поколения
Компания Subaru в рамках Чикагского автосалона представила седан Lagacy нового поколения.
Обновлено вчера в 11:41
Космос
ДВФУ запустит наноспутник для экспериментов в космосе
Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создают наноспутник.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Хоккей
Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу
В составе победителей дублем отметился Евгений Кузнецов (29-я и 65-я минуты), сделавший также одну результативную передачу, по разу отличились Андре Бураковски (7) и Мэтт Нисканен (41).
Обновлено вчера в 23:28
Общество
23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков
В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Интернет
Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных
Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах
Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
8 февраля в Москве ожидается около 0 °С и гололедица
Сегодня, 8 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее - сократился на 2,4%.
Обновлено вчера в 11:54
Транспорт
«РИА Новости»: прекращены авиаперелеты с Байконура в Москву
Космодром Байконур остался без регулярных рейсов в Москву, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В России создают комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия
Инженеры ЦНИИТОЧМАШа (входит в «Ростех») разрабатывают новый комплекс защиты бронетехники от высокоточных управляемых боеприпасов.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
СК проверит данные об избиении в Перми ветерана коллекторами
Обновлено вчера в 12:01