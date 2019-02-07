Политика
Меркель: «Северный поток — 2» не сделает ФРГ зависимой от РоссииRT на русском вчера в 18:36
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не приведёт к энергетической зависимости ФРГ от России.
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Будем ли мы зависеть от России? Я уверена, что такого не случится, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией. Мы сами не хотим полностью быть зависимыми.
— Ангела Меркель, немецкий политикЕвразия Daily вчера в 18:24
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