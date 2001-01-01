Футбол
Мерет: «Первый тайм „Наполи“ провёл безобразно»Soccer.ru 21:22
Голкипер "Наполи" Алекс Мерет прокомментировал выездное поражение от "Арсенала" (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Первый тайм "Наполи" провёл безобразно, мы допустили слишком много ошибок и неточных передач.
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Экономика
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В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
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Обновлено в 04:30
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
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Обновлено в 19:18
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Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
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«Азбука вкуса» начнет поставлять готовую еду в магазины Prisma
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Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу
Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
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В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Рогозин объявил о создании многоразовой ракеты
Обновлено в 20:55
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Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году
Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Транспорт
Синегорскую трассу решили не асфальтировать
К работам привлекут и дорожный каток, который специально приобрели в прошлом году для содержания синегорской дороги.
Обновлено в 19:49
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:42
Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в I квартале на 4%
В I квартале 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 4% — с 5815 до 5560 рублей.
Обновлено в 09:46
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Наука
Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами
Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
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Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
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Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
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В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
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Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42