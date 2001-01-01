Футбол
Мерет: «Первый тайм „Наполи“ провёл безобразно»Soccer.ru вчера в 21:22
Аарон Рэмзи
|15′
Калиду Кулибали
|25′
|46′
Эльсеид Хюсай
|66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
|67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
|77′
|83′
Фабиан Руис
Адам Уна
|83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
4
Эль-Ненни
8
Рэмзи
31
Колашинац
17
Ивоби
7
Мхитарян
14
Обамеянг
1
Мерет
23
Хюсай
19
Максимович
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
11
Уна
20
Зелиньски
34
Юнес
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
Голкипер "Наполи" Алекс Мерет прокомментировал выездное поражение от "Арсенала" (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Первый тайм "Наполи" провёл безобразно, мы допустили слишком много ошибок и неточных передач.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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