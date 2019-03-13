Mercer назвала самые удобные для жизни городаРБК 04:11

с чего всё началось

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.

Политика Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.

Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

Происшествия ФСБ задержала подпольных торговцев оружием В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.

Политика Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина» Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Национальную разведку предоставлять подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента Владимира Путина.

Политика ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания» Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".

Происшествия Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8 Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).

Общество Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Политика В Кремле считают закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным "Что касается позиции по этому законопроекту - вы знаете, с учетом мнений разных общественных организаций давайте все-таки дождемся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции", - также сказал Песков.

Политика Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.

Происшествия В Ростовской области задержаны подозреваемые в отмывании 1 млрд рублей В Ростовской области задержаны участники организованный группы лиц, которые подозреваются в выводе в теневой оборот около 1 млрд рублей, сообщила 13 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экономика Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.

Политика Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.

Происшествия Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Транспорт РЖД оборудуют «умной» системой информирования 68 российских вокзалов РЖД до конца 2019 года планируют оборудовать автоматической системой информирования 68 крупнейших российских вокзалов, говорится в сообщении компании.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Происшествия Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.

Общество Роскомнадзор заблокировал публикацию «Право.ru» о Магдееве По требованию Роскомнадзора, который опирался на решение суда, публикацию предлагалось удалить, в противном случае сайт был бы заблокирован.