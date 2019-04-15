Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссоверАвтоновости дня 09:17
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB. Новинка, которую из-за родства с G-Class еще до премьеры прозвали «мини-Геликом», получила просторный семиместный салон и широкие внедорожные возможности. Дату премьеры серийной модели немцы объявят позже.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
Обновлено в 10:25
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Общество
Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара
В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Музыка
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Религия
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак считает, что собор Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, будет восстановлен.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика
Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС
Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Игры
В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков
Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено в 08:43
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Наука
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли сыщика Шерлока Холмса, сбил 63-летнего мужчину на острове Уайт у побережья Англии.
Обновлено в 02:27
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Экономика
Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
На борьбу с бедностью в 2019 году правительство области предусмотрело в бюджете 3 млрд рублей, из них 400 млн рублей выделили дополнительно в начале года, чтобы обеспечить новые меры соцподдержки.
Обновлено в 09:56