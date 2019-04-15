Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в ШанхаеКоммерсантъ 10:09
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB. Автомобиль отличается угловатым дизайном кузова, обвесом из неокрашенного пластика, акцентами оранжевого и глянцево-черного цвета, а также элементами из нержавеющей стали.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
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Заработать на ЗОЖ невтерпеж
Рынок здоровых продуктов питания считается сейчас самым перспективным с точки зрения новых проектов на рынке ЗОЖ.
Обновлено в 18:19
Происшествия
У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша
У загоревшегося собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь перекинулся на несущую конструкцию здания.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.
Обновлено в 15:42
Транспорт
Автобусным перевозчикам задали высокую планку
90% компаний осталось два с половиной месяца на оформление лицензий Лишь 10% от общего числа автобусных перевозчиков, работающих на территории Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, подали заявки на оформление новых или на переоформление существующих лицензий на осуществление своей деятельности.
Обновлено в 17:00
Футбол
«Аталанта» не смогла обыграть «Эмполи»
Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Эмполи».
Обновлено в 16:31
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Проект государства Палестина закрыт Дональдом Трампом
Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства.
Обновлено в 11:20
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Посол РФ в США: Новое оружие России не подпадает под действие СНВ-3
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, который в прошлом был заместителем министра обороны России, заявил, что новые образцы российского стратегического оружия никак не подпадают под действие российско-американского договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 12:36
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 18:09
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Общество
Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл
В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Баскетбол
«Валенсия» стала победителем Еврокубка
Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
Обновлено в 16:14
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Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Космос
Сторонники плоской земли хотят запустить ракету с пассажиром
Помимо путешествия к «краю земли» в Антарктиду, группа людей планирует запустить ракету в космос, чтобы раз и навсегда доказать истинность своей теории.
Обновлено в 00:14
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
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Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
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Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
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