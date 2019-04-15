Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в ШанхаеКоммерсантъ 10:09

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB. Автомобиль отличается угловатым дизайном кузова, обвесом из неокрашенного пластика, акцентами оранжевого и глянцево-черного цвета, а также элементами из нержавеющей стали.
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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

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Компактный, но 7-местный: Mercedes-Benz представил кроссовер GLB

Журнал Авто.ру10:01
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
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У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша

У загоревшегося собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь перекинулся на несущую конструкцию здания.
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Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.
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Автобусным перевозчикам задали высокую планку

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«Аталанта» не смогла обыграть «Эмполи»

Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Эмполи».
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Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

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Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства.
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Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, который в прошлом был заместителем министра обороны России, заявил, что новые образцы российского стратегического оружия никак не подпадают под действие российско-американского договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 12:36
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В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

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Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 18:09
Авто

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Общество

Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
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Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

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«Валенсия» стала победителем Еврокубка

Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
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Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

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Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
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Сторонники плоской земли хотят запустить ракету с пассажиром

Помимо путешествия к «краю земли» в Антарктиду, группа людей планирует запустить ракету в космос, чтобы раз и навсегда доказать истинность своей теории.
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Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
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Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам

Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
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Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

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Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
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В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

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Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

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