Mercedes-Benz представил новый кроссоверPicsnews.net вчера в 10:51

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона. У внедорожника трехрядный семиместный салон, отделанный дорогой кожей и деревом, увеличенные колесные арки, брутальный дизайн и интеллектуальный полный привод 4Matic, имеющий три режима работы.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Политика NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.

Политика На Украине могут возбудить дело против Зеленского В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

Транспорт Проезд по платным дорогам подорожает В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.

Происшествия В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Общество Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.

Происшествия В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.

Армия и оружие Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Происшествия Кемеровчанка получила пять лет колонии за работу курьером 26-летней горожанке повезло больше, её приговорили всего к пяти годам лишения свободы.

Здоровье Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.

Политика В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.

Политика «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.