Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссоверPicsnews.net вчера в 10:51
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона. У внедорожника трехрядный семиместный салон, отделанный дорогой кожей и деревом, увеличенные колесные арки, брутальный дизайн и интеллектуальный полный привод 4Matic, имеющий три режима работы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:09
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС
Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц
Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Обновлено вчера в 17:05
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году
В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия
Кемеровчанка получила пять лет колонии за работу курьером
26-летней горожанке повезло больше, её приговорили всего к пяти годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар
Обновлено в 00:31
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Обновлено вчера в 18:02
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Здоровье
Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей
Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 13:47
Авто
Бюджетный кроссовер Hyundai Venue прибыл в Нью-Йорк
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54