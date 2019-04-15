Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссоверPicsnews.net вчера в 10:51

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона. У внедорожника трехрядный семиместный салон, отделанный дорогой кожей и деревом, увеличенные колесные арки, брутальный дизайн и интеллектуальный полный привод 4Matic, имеющий три режима работы.
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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Коммерсантъвчера в 10:09

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLB отказался следовать моде

Российская газетавчера в 10:00

Mercedes-Benz представил маленький семиместный кроссовер

Motorвчера в 10:08

Кроссовер Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

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Mercedes представил «маленький Gelandewagen»

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Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер

За рулемвчера в 09:54

Компактный, но 7-местный: Mercedes-Benz представил кроссовер GLB

Журнал Авто.рувчера в 10:01
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Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:09
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт

Проезд по платным дорогам подорожает

В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС

Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Обновлено вчера в 17:05
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году

В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

Кемеровчанка получила пять лет колонии за работу курьером

26-летней горожанке повезло больше, её приговорили всего к пяти годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар

Обновлено в 00:31
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Обновлено вчера в 18:02
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Здоровье

Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей

Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 13:47
Авто

Бюджетный кроссовер Hyundai Venue прибыл в Нью-Йорк

Обновлено вчера в 10:55
Политика

В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
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