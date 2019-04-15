Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в ШанхаеКоммерсантъ 10:09

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB. Автомобиль отличается угловатым дизайном кузова. Белый цвет дополнен обвесом из неокрашенного пластика, акцентами оранжевого и глянцево-черного цвета, а также элементами из нержавеющей стали.
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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

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Новый внедорожник Mercedes-Benz GLB отказался следовать моде

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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
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Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
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С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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Британка заработала инсульт, похрустев шеей

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Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
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Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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Обнаружен чудом выживший свидетель зарождения Солнечной системы

Находка дает новые ключи к формированию, структуре и эволюции Солнечной системы, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
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При помощи генетического секвенирования ученые идентифицировали как виды бактерий в каждом образце, так и наличие генов устойчивости к лекарственным средствам ESBL и AmpC.
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В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

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Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

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Правозащитника Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде

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Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
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Тайну появления сына Сергея Зверева раскрыл Малахов

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Политика

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Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
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В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео

«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
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Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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Кино

В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»

В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
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Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
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