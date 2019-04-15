Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в ШанхаеКоммерсантъ 10:09
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB. Автомобиль отличается угловатым дизайном кузова. Белый цвет дополнен обвесом из неокрашенного пластика, акцентами оранжевого и глянцево-черного цвета, а также элементами из нержавеющей стали.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Происшествия
В Мордовии по подозрению в убийстве подростка задержали охотника
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Наука
Медики нашли ещё один способ уменьшить тягу к курению
Обновлено в 11:38
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Политика
Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля
Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Космос
Обнаружен чудом выживший свидетель зарождения Солнечной системы
Находка дает новые ключи к формированию, структуре и эволюции Солнечной системы, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
Наука
Ученые: контактные зоопарки могут создавать условия для передающихся посетителям бактерий с лекарственной устойчивостью
При помощи генетического секвенирования ученые идентифицировали как виды бактерий в каждом образце, так и наличие генов устойчивости к лекарственным средствам ESBL и AmpC.
Обновлено в 10:26
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью
На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала большой беременный живот
Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Правозащитника Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде
Пятницкого задержали в минувшую субботу. Он утроил стрельбу из салона автомобиля на Цветном бульваре в Москве.
Обновлено в 10:21
Общество
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Тайну появления сына Сергея Зверева раскрыл Малахов
Обновлено в 04:44
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Кино
В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»
В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
Обновлено в 03:23
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16