Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссоверPicsnews.net 10:51

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона. У внедорожника трехрядный семиместный салон, отделанный дорогой кожей и деревом, увеличенные колесные арки, брутальный дизайн и интеллектуальный полный привод 4Matic, имеющий три режима работы.
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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Коммерсантъ10:09

Mercedes-Benz представил маленький семиместный кроссовер

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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

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Mercedes представил «маленький Gelandewagen»

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Новый внедорожник Mercedes-Benz GLB отказался следовать моде

Российская газета10:00

Компактный, но 7-местный: Mercedes-Benz представил кроссовер GLB

Журнал Авто.ру10:01

Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер

За рулем09:54
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
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Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
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Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
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Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Наука

В Египте российские археологи нашли уникальную могилу римского периода

В Среднем Египте российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода.
Обновлено в 10:19
Политика

Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Происшествия

Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

Обновлено в 13:01
Космос

«Кассини» увидел на Титане тысячелетние озера глубиной более 100 метров

Группа Мастроджузеппе, напротив, изучала глубокие водоемы — глубиной до 100 метров (для сравнения, глубина Ладожского озера составляет 233 метра, Онежского — 127 метров).
Обновлено в 12:46
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Экономика

Стоимость проекта «русского OneWeb» выросла до 534 млрд рублей

Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 06:55
Политика

В Киеве вычислили заказчика билборда с «концом Порошенко»

Медведев подчеркнул, что отсутствие на билбордах исходных данных не помешало установить их заказчика, так как "следы всегда остаются".
Обновлено в 13:42
Авто

Skoda презентовала свой концепт-кар Vision iV

Компания Skoda представила на автосалоне в Шанхае новое концептуальное кросс-купе Vision iV.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Политика

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Временное отстранение от должности члена Совета федерации Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации заказных убийств, является законным, постановил Мосгорсуд.
Обновлено в 13:17
Наука

Назван способ улучшить работу сердца

Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.
Обновлено в 14:04
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Политика

В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Общество

Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях

Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
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