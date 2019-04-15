Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в ШанхаеКоммерсантъ 10:09
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB. Автомобиль отличается угловатым дизайном кузова, обвесом из неокрашенного пластика, акцентами оранжевого и глянцево-черного цвета, а также элементами из нержавеющей стали.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Культура
В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка
Обновлено в 12:54
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар
Отмечается, что загорелись строительные леса на чердаке собора.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество
В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Футбол
Жано может перейти в «Краснодар»
Обновлено в 12:10
Наука
Израильские ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере
Обновлено в 08:50
Политика
Российские специалисты проверяют египетские аэропорты
Обновлено в 06:43
Общество
В РПЦ объяснили нехватку «настоящих мужчин»
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, согласно которому «настоящие мужчины» в России остались только в спецназе.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Экономика
Индексы Уолл-стрит продолжают падать из-за Goldman Sachs и Citigroup
Фондовый рынок США продолжает падать после «разочаровывающих» отчетов компаний финансового сектора, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:18
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
В США намерены опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля
Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Алдонин вступил в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Обновлено в 09:04
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56