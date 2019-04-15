Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в ШанхаеКоммерсантъ 10:09

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB. Автомобиль отличается угловатым дизайном кузова, обвесом из неокрашенного пластика, акцентами оранжевого и глянцево-черного цвета, а также элементами из нержавеющей стали.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Коммерсантъ10:09

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLB отказался следовать моде

Российская газета10:00

Компактный, но 7-местный: Mercedes-Benz представил кроссовер GLB

Журнал Авто.ру10:01

Mercedes представил «маленький Gelandewagen»

AutoNews10:46

Mercedes-Benz представил маленький семиместный кроссовер

Motor10:08

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Автоновости дня09:17

Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер

За рулем09:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Культура

В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка

Обновлено в 12:54
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар

Отмечается, что загорелись строительные леса на чердаке собора.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика

Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество

В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Футбол

Жано может перейти в «Краснодар»

Обновлено в 12:10
Наука

Израильские ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере

Обновлено в 08:50
Политика

Российские специалисты проверяют египетские аэропорты

Обновлено в 06:43
Общество

В РПЦ объяснили нехватку «настоящих мужчин»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, согласно которому «настоящие мужчины» в России остались только в спецназе.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов

Обновлено в 13:34
Экономика

Индексы Уолл-стрит продолжают падать из-за Goldman Sachs и Citigroup

Фондовый рынок США продолжает падать после «разочаровывающих» отчетов компаний финансового сектора, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

Обновлено в 08:35
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика

В США намерены опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля

Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Алдонин вступил в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Обновлено в 09:04
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное