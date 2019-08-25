Культура
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницыRT на русском 10:24
«Олег Евгеньевич чувствует себя нормально и, скорее всего, в среду-четверг будет уже в театре и приступит к работе», — сказал собеседник. Ранее в театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова.
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с чего всё началось
Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.РЕН ТВвчера в 15:56
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Олег Меньшиков в больнице: какая хворь напала на худрука Ермоловского театра
Московский Комсомолец06:16
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