Экономика

REGNUMREGNUMМеньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе

Жители Северного Кавказа оказались в конце списка по объемам ипотечного кредитования в России. Согласно рейтингу РИА Новости, количество ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев меньше всего в Ингушетии, где этот показатель составляет 0,8.
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с чего всё началось

Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.
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Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

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Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

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В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

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Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

REGNUM06:35

Уральские регионы стали лидерами ипотечного рейтинга

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