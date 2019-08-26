Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.

с чего всё началось

Жители Северного Кавказа оказались в конце списка по объемам ипотечного кредитования в России. Согласно рейтингу РИА Новости, количество ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев меньше всего в Ингушетии, где этот показатель составляет 0,8.

Меньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе

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