МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".

Авто Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.

Происшествия 17-летняя чеченка зарезала сестру и мать «В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон поделилась редким фото «дочери» Джексона 44-летняя Шарлиз Терон редко выносит личную жизнь на всеобщее обозрение, а фото ее детей поклонники видят в основном благодаря папарацци.

Гаджеты Google представит Android 10 3 сентября Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.

Футбол Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.

Музыка Названы наставники нового сезона шоу «Голос» Наставниками в восьмом сезоне шоу "Голос" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

Армия и оружие Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны» Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Политика Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.

Происшествия Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Происшествия Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.

Здоровье Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Происшествия Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.