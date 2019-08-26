Экономика

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотекиREGNUM 06:35

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

ОБЗОР: Реже всех в РФ ипотеку берут на Кавказе, в Крыму и Москве, чаще всех - на Ямале

ПРАЙМвчера в 19:06

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Петербург оказался на 17 месте среди регионов, где жители чаще всего берут ипотеку

Петербургский дневник02:51

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

REGNUM06:35
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Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Политика

Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
Обновлено в 07:13
Политика

Песков рассказал о губительных последствиях прекращения СНВ-3

По мнению Дмитрия Пескова, если не удастся достичь соглашения о продлении СНВ-3, то последствия для стратегической стабильности в мире будут, безусловно, губительными, это нанесет ей урон.
Обновлено в 06:05
Экономика

Смольный назвал ожидаемую среднюю зарплату в Петербурге на 2020 год

Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей.
Обновлено в 07:12
Транспорт

Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро

Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Авто

В продаже появился шестиколесный Land Rover Defender Flying Huntsman 6x6

Один из последних появившихся в продаже автомобилей — Defender Flying Huntsman 6x6 — оценили в 239 999 фунтов стерлингов или около 291 126 долларов США (19,28 млн рублей).
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Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Общество

Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Теннис

Аналитики назвали шансы Медведева выиграть US Open-2019

В числе фаворитов — россиянин Даниил Медведев, выигравший перед US Open престижные соревнования в Цинциннати.
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Происшествия

Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский

Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Норвегия признала стратегическое превосходство России в Арктике

Обновлено в 04:06
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Названо место следующей встречи «нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления на форуме G7 во французском Биаррице заявила, что следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

В России начали производство авиакомплекса дальней авиации ПАК ДА

Министерство обороны объявило о начале производства виакомплекса дальней авиации ПАК ДА.
Обновлено в 03:27
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

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Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
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