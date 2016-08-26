Меньше половины врачей и учителей в России ожидают роста зарплатDP.RU 09:36

Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).

с чего всё началось

Самые низкие ожидания роста доходов характерны для сферы здравоохранения и образования, следует из опроса ВНИИ труда и СПбГУ, на которые ссылается РБК в субботу, 1 июня. Сообщается, что из сферы здравоохранения роста зарплат ожидают только 42% опрошенных, а из сферы образования — 40%.

Меньше половины врачей и учителей в России ожидают роста зарплат

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