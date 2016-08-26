Общество
Меньше половины врачей и учителей в России ожидают роста зарплатDP.RU 09:36
Самые низкие ожидания роста доходов характерны для сферы здравоохранения и образования, следует из опроса ВНИИ труда и СПбГУ, на которые ссылается РБК в субботу, 1 июня. Сообщается, что из сферы здравоохранения роста зарплат ожидают только 42% опрошенных, а из сферы образования — 40%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Обновлено в 10:29
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены
Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 39
Госпитализация понадобилась 10 из 39 пострадавших в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ.
Обновлено в 08:58
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Политика
США могут предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
Вашингтон может предоставить Киеву статус главного военно-политического союзника вне рамок НАТО.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Тоттенхэм» организовал на стадионе показ финала ЛЧ на больших экранах
«Тоттенхэм» организовал для своих болельщиков показ финала Лиги чемпионов на своем стадионе.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии
Обновлено в 14:14
Теннис
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Победительница 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде американка Серена Уильямс не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 14:24
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Политика
Луценко высказался по вопросам, которые рассматривались на заседании СНБО без него
Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на заседание СНБО не пригласили, но он всё равно выступил На своей странице в Facebook глава ГПУ написал, о чём хотел рассказать на на заседании 31 мая, посвящённом энергетике, если бы секретарь СНБО Александр Данилюк "не забыл его пригласить".
Обновлено в 08:34
Здоровье
5 симптомов рака поджелудочной железы
Жертвами рака поджелудочной железы в основном становятся люди в возрасте от 50 до 80 лет, страдающие от ожирения, диабета или хронического панкреатита.
Обновлено в 07:01
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол
Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы
Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.
Обновлено в 12:05
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Общество
7 изменений, которые ждут россиян с 1 июня
Закон об отмене роуминга был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 г. Судебные споры по ОСАГО С 1 июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC
Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
Обновлено в 13:21