Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вузВедомости вчера в 22:08
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Менее половины россиян (47%) в 2019 году рассказали о планах детей продолжить обучение в высших учебных заведения, чуть больше четверти сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:41
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