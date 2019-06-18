Общество
Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузахРБК вчера в 21:07
Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости». В 2010 году такой ответ дали 80% респондентов.
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Менее половины россиян (47%) в 2019 году рассказали о планах детей продолжить обучение в высших учебных заведения, чуть больше четверти сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:41
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