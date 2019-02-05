Меньше половины россиян собираются жить в старости только на пенсиюГоробзор.ру 01:24

Меньше половины трудоспособных россиян рассчитывают в будущем только на пенсию. Остальные планируют жить на альтернативные источники дохода в старости. Это следует из опроса, который провел негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка.

Меньше половины россиян собираются жить в старости только на пенсию

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