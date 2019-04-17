Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классуКоммерсантъ 01:49
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
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Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский пустит российских артистов на Украину, но выборочно
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что российских артистов нужно впускать на Украину, но выборочно.
Обновлено в 04:20
Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам
Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Медики оценивают состояние писателя Дмитрий Быкова как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:09
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 02:40
Авто
У Hyundai появился кроссовер меньше «Креты»
На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила самый маленький кроссовер Venue, который оказался почти на 23 сантиметра короче «Креты».
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Обновлено вчера в 09:30
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Общество
Власти Лондона создали зону чистого воздуха
Мэрия Лондона создала первую в мире зону сверхнизких выбросов вредных веществ.
Обновлено в 00:48
Культура
Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов
Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
Технологии
Microsoft утратила контроль над доменом Windows Live Tiles
Ghidra Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Ханно Бёк (Hanno Böck), немецкий ИБ-специалист и журналист издание Golem.de, сообщил, что в целях безопасности ему пришлось перехватить управление поддоменом notifications.buildmypinnedsite.com, который является критическим элементом для отображения RSS-новостей и апдейтов в живых плитках (Live Tiles) Windows 8 и Windows 10.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Подросток зарезал своего тренера по каратэ в Белогорске
17-летний парень убил ножом своего тренера по каратэ в Белогорске, Амурская область.
Обновлено в 04:21
Недвижимость
В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 03:29