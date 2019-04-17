Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классуКоммерсантъ 01:49
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
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Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налога
Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Наука
Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Общество
Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью 29 апреля
Обновлено в 07:03
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Игры
Ubisoft бесплатно раздает игру Assassin’s Creed Unity
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Марат Башаров продолжает жить с Елизаветой Шевырковой на ее условиях
Даже после развода Марата Башарова с женой Елизаветой Шевырковой актер продолжал твердить, что у них в семье все замечательно и они не расстаются.
Обновлено в 08:36
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Политика
Венгерский премьер предлагал Варшаве «поделить» Украину
Глава венгерского правительства Виктор Орбан присматривался к украинским землям, и предлагал Польше занять их, чтобы в дальнейшем поделить.
Обновлено в 09:01
Политика
В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Правительственные войска САР предотвратили очередную химатаку боевиков
На днях в окрестностях Идлибской зоны деэскалации был обнаружен склад с опасными веществами.
Обновлено в 06:10
Спорт
Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде
Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Хоккей
«Салават Юлаев» продлил контракт с Арзамасцевым
Обновлено в 07:10
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора»
Загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.
Обновлено в 08:47
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Общество
Роскачество проверило кефир на российских прилавках
Эксперты Роскачества выявили менее десяти процентов случаев фальсификации от общего количества исследованного кефира среди 47 торговых марок, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30