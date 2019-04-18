Экономика
Меньше половины россиян причислили себя к среднему классуНовая газета 04:03
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
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