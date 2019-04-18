Экономика
Меньше половины россиян причислили себя к среднему классуНовая газета 04:03
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
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В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
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Французский автомобильный бренд Peugeot продемонстрировал падение спроса на свою технику.
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Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
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Футбол
Лидеры сразятся друг с другом: стартует 24-й тур чемпионата России
Начнется 24-й тур РПЛ матчем между махачкалинским "Анжи" и грозненским "Ахматом", который пройдет в Каспийске в пятницу и начнется в 19:30 мск.
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Хоккей
Овечкин догнал Малкина по забитым шайбам в Кубке Стэнли
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Обновлено в 20:59
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Общество
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Происшествия
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Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено в 13:45
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
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Армия и оружие
Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
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Интернет
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Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев
Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
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Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
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Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика
Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом
В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
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Экономика
Власти начали искать деньги для «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски
Ранее «Коммерсантъ» написал, что «Группа ГАЗ» попросила 30 миллиардов рублей финансовой помощи, предупредив, что в противном случае уже во втором полугодии производство упадёт на 40%.
Обновлено в 15:14
Кино
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Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
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