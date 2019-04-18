Экономика

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классуНовая газета 04:03

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
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Как поднять самооценку до уровня среднего класса

Ведомости17:44

За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

В России начал исчезать средний класс

Lenta.ru06:16

Исследование: в регионах меньше половины россиян относят себя к среднему классу

ТАСС04:26

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, существенно сократилась

Эхо Москвы10:04

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08
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Наука

Стало известно, почему коты любят коробки

Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Здоровье

Главный онколог России сообщил о росте числа больных раком

В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
Обновлено в 09:12
Политика

Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
Обновлено в 19:42
Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

В первом полете у Ил-112В отказала автоматика

Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Общество

Газификация Южно-Сахалинска разрушает места отдыха горожан

Газификация Южно-Сахалинска разрушает места отдыха горожан.
Обновлено в 19:56
Авто

Продажи Peugeot снизились в марте на 29 процентов

Французский автомобильный бренд Peugeot продемонстрировал падение спроса на свою технику.
Обновлено в 07:39
Общество

Провода, коты и прочие неприятности

Как-то раз на просторах Югры мастерам из Netbynet доступ к оборудованию в подъезде преградил медведь.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву

Военную технику, которая будет задействована в военном параде Победы, перебазируют в Москву из подмосковного Алабино.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Футбол

Лидеры сразятся друг с другом: стартует 24-й тур чемпионата России

Начнется 24-й тур РПЛ матчем между махачкалинским "Анжи" и грозненским "Ахматом", который пройдет в Каспийске в пятницу и начнется в 19:30 мск.
Обновлено в 17:15
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по забитым шайбам в Кубке Стэнли

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:59
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Обновлено в 13:45
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС

Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Интернет

Facebook «слил» личные данные миллионов пользователей Instagram

В прошлом месяце сообщалось, что американская сеть внезапно получила личные данные более 1,5 млн контактов без их разрешения.
Обновлено в 16:04
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика

Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом

В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено в 10:59
Экономика

Власти начали искать деньги для «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски

Ранее «Коммерсантъ» написал, что «Группа ГАЗ» попросила 30 миллиардов рублей финансовой помощи, предупредив, что в противном случае уже во втором полугодии производство упадёт на 40%.
Обновлено в 15:14
Кино

Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
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