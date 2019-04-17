Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классуКоммерсантъ 01:49

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, существенно сократилась

Эхо Москвы10:04

За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

Новая газета04:03

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

Исследование: в регионах меньше половины россиян относят себя к среднему классу

ТАСС04:26

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Менее половины россиян считают себя средним классом

Ведомостивчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

Обновлено в 08:32
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Игры

NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch

WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 18:43
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Политика

Медведев заявил, что в России проживают 19 млн бедных

Премьер-министр привел данные из отчета о работе правительства за год Премьер-министр Дмитрий Медведев привел статистические данные о доле бедного населения в России, которая составляет на данный момент 19 млн человек.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол

Португалия не смогла догнать Россию в рейтинге УЕФА

Россия сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2018/19.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Наука

Ученые подтвердили, что собаки полезны для здоровья их хозяев

Ученые и медики достаточно давно начали замечать, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей и их здоровье, в том числе понижая вероятность развития аллергии.
Обновлено в 10:24
Гаджеты

Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат

Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 08:55
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Госдума приняла закон об изменении порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:46
Общество

Михалков рассказал о своём самочувствии после операции

Обновлено в 09:42
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Кино

Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Общество

Велопрокат в Москве заработает 25 апреля

Обновлено в 08:54
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Экономика

«ТрансКонтейнер» в 1 квартале увеличил перевозки на 7,7%

В 1 квартале объем контейнерных перевозок под управлением "ТрансКонтейнера" вырос на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года и достиг 492 тыс. ДФЭ, в основном благодаря росту на импортном и транзитном направлениях на 17,4% и 13,4% соответственно.
Обновлено в 10:18
Футбол

Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов

16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Китаец 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

Обновлено в 09:03
Политика

Чаще всего в комиссию по этике жалуются на Жириновского и Милонова

Обновлено в 07:41
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное