Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классуКоммерсантъ 01:49
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
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Экономика
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Наука
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Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
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