Общество

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплатКоммерсантъ 07:35

Как ранее сообщали аналитики РАНХиГС, только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Напомним, тогда президент поручил правительствам регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников, в том числе врачам и учителям.
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с чего всё началось

Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).
РБК01:00

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Россияне ждут повышения зарплат. Самые пессимистичные настроения у врачей и учителей

URA.Ru16:23

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

Коммерсантъ07:35

Большинство врачей и учителей не верит в повышение зарплат

ФедералПресс08:57

В России военнослужащие и руководители верят в рост своих доходов

Метагазета08:55

Меньше половины опрошенных учителей заявили о своей вере в рост зарплаты

Полит.ру09:14

Меньше половины врачей и учителей в России ожидают роста зарплат

DP.RU09:36

Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

РБК01:00
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Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Политика

В России вырос рейтинг доверия президенту Путину

Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено в 20:39
Кино

Элтон Джон назвал цензурой удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Обновлено в 11:30
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Театры

В Испании стартовал детский фестиваль «Балаганчик»

С 1 по 5 июня в Испании пройдет Международный кочующий фестиваль детского творчества «Балаганчик».
Обновлено в 11:34
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Ущерб от взрыва в Дзержинске оценили в миллионы рублей

Обновлено в 20:12
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Обновлено в 21:20
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине

Обновлено в 21:54
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Алена Водонаева призналась, что устала зарабатывать деньги

Водонаева пожаловалась, что в ее жизни некого хвалить за глобальные мужские поступки, и отец Богдана тоже не был тем, кто мог взять на себя решение всех вопросов, в том числе финансовых.
Обновлено в 15:01
Происшествия

В Нижегородской области в результате ДТП с легковушкой погиб ребенок

Обновлено в 16:03
Наука

Шимпанзе поймали за ловлей краснокнижных крабов

Обновлено 30 мая в 13:48
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия

Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге

Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге.
Обновлено в 21:55
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Политика

Помпео и Меркель обсудили противодействие «российской агрессии»

Обновлено в 09:29
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» перейдет в киевское «Динамо»

23-летний футболист принадлежит Аустрии, но минувший сезон он провел в тульском Арсенале на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:30
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Общество

Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
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