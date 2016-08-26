Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплатКоммерсантъ 07:35

Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).

с чего всё началось

Как ранее сообщали аналитики РАНХиГС, только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Напомним, тогда президент поручил правительствам регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников, в том числе врачам и учителям.

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

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