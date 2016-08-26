Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплатКоммерсантъ 07:35

Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов. Это самые высокие оценки среди респондентов в разрезе занятий по основному месту работы.

с чего всё началось

Социологи просили респондентов оценить вероятность повышения заработка по шкале от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо»). В среднем, больше половины работающих россиян оптимистичны в оценке (у 51% респондентов — 4 или 5).

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

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