Экономика
Меньше половины российских врачей и учителей верят в рост зарплатКоммерсантъ 07:35
Социологи просили респондентов оценить вероятность повышения заработка по шкале от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо»). В среднем, больше половины работающих россиян оптимистичны в оценке (у 51% респондентов — 4 или 5).
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