Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»
РИА Новости
14:21

Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости14:21

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«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Ганновер»

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«Боруссия» М одержала 6-ю победу подряд дома и занимает 2 место в бундеслиге

Sports.ru14:55
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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