Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в матче БундеслигиSport24.ru 11:33

Айнтрахт — Фрайбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Желсон Фернандес
31′
34′
Джером Гондорф
Себастьен Алле
36′
Анте Ребич
40′
Лука Йович
45′
46′
Лука Вальдшмидт
Лукас Хёлер
46′
Флориан Нидерлехнер
Нильс Петерсен
Лука Йович
Йетро Виллемс
68′
69′
Нильс Петерсен
Себастьян Роде
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
72′
80′
Лукас Кюблер
Паскаль Штенцель
Йетро Виллемс
Марк Штендера
90′+2′
19 января в Германии состоялся ряд матчей 18-го тура Бундеслиги. В одном из них «Байер» принимал на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию».
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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в матче Бундеслиги

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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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