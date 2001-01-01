Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе ТюрамаСпорт-Экспресс вчера в 11:11
21-летний сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама согласовал четырехлетний контракт с клубом до июня 2023 года.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Происшествия
Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД
Обновлено в 03:16
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов
На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Кино
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает день рождения
Сегодня, двадцать третьего июля, отмечает свой день рождения британский актер Дэниел Рэдклифф, известный широкой публике как Гарри Поттер из серии одноименных фильмов, основанных на произведениях британской писательницы Джоан Роулинг.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Кино
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся у Ридли Скотта
Обновлено в 04:04
Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Обновлено вчера в 05:53
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03
Космос
Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2» с луноходом
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:13
Футбол
В РФС признали две ошибки арбитра матча «Ростов — Спартак»
По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр матча между «Ростовом» и «Спартаком» допустил две результативные ошибки.
Обновлено в 04:50
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Происшествия
С Роналду сняты обвинения в изнасиловании
Из сообщения прокурора следует, что женщина, обвинившая Роналду в изнасиловании, впервые обратилась в полицию 13 июня 2009 года.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
В России предложили заключить большой договор о дружбе с Украиной
Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.
Обновлено в 04:51
Общество
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Эксперты Роспотребнадзора в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня" оценили, насколько в популярных сезонных фруктах и ягодах много витаминов.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Политика
Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму
Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.
Обновлено в 03:34
Гаджеты
Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48