Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в БундеслигеРИА Новости вчера в 17:31

Менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью с "Фрайбургом" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
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«Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью в 26-м туре бундеслиги

Советский спортвчера в 17:26

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» и вышла на третье место в чемпионате Германии

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Бундеслига. «Боруссия» М и «Фрайбург» поделили очки и другие матчи 26-го тура

Sport.ruвчера в 15:13

«Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью в стартовом матче тура Бундеслиги

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Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом»

LiveSport.ruвчера в 17:31

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» поделили очки

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

Чемпионат Германии. «Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 09:11
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Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта

Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети.
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Политика

National Interest заявил о победе России в санкционной войне

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Беглый депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко

Эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам, пишет "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Число жертв атаки в Новой Зеландии достигло 50

Число жертв атаки достигло 50 человек.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»

Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье

Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами

Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

Thomas Cook раскручивает «Библио-Глобус»

Единственный собственник "Интуриста" британская Thomas Cook Group ведет переговоры о покупке бизнеса "Библио-Глобуса", стоимость которого может достигнуть 10 млрд руб. Объединение "Библио-Глобуса" и "Интуриста" приведет к созданию доминирующего игрока на российских рынках выездного и внутреннего туризма.
Обновлено вчера в 16:00
Автоспорт

Квят стал восьмым в третьей практике Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял восьмое место по итогам третьей сессии свободных заездов первого этапа нового сезона чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
Обновлено в 00:57
Политика

Reuters: Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолета 737 MAX в течении 7–10 дней, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Telegraph: консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit

Ранее сообщалось, что половина британцев хотят отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования по ее сделке с ЕС.
Обновлено вчера в 23:06
Интернет

«Яндекс» запустит собственную социальную сеть

«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Обновлено в 00:55
Политика

Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России

Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

«Монако» победил «Лилль» на последней минуте игры

Клуб с 30 очками поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. Для «Лилля» это первое поражение за последние девять игр и клуб с 57 очками продолжает находиться на второй позиции французского чемпионата.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
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Финансы

Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года

Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.
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Политика

На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого»

«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.
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Кино

Disney вернула Джеймса Ганна в кресло режиссёра «Стражей Галактики 3»

По информации Deadline, которую приводит портал «Медуза», режиссёр приступит к съёмкам третье части фантастического боевика «Стражи Галактики» после завершения работ над второй частью «Отряда самоубийц» для Warner Bros.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора в Ираке

Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора на водоочистительной станции в иракском городе Эль-Кут на востоке страны.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

Гильдия пекарей предупредила о возможном подорожании хлеба

Средний цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов по итогам текущего года могут подорожать на 5-6%, предупредили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
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Беспилотный корабль Starliner запустят к МКС в конце апреля

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