Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в БундеслигеРИА Новости 17:31

Менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью с "Фрайбургом" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в Бундеслиге

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