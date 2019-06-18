Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вузВедомости 22:08

Менее половины россиян (47%) в 2019 году рассказали о планах детей продолжить обучение в высших учебных заведения, чуть больше четверти сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, сообщает РИА Новости.

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp Пользователи в ряде стран мира сообщили о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Музыка У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.

Происшествия В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.

Происшествия В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.

Общество «Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.

Общество СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Армия и оружие В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Политика Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.

Финансы Россия сократила инвестиции в госдолг США По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.

Происшествия Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Шоу-бизнес Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.

Происшествия В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Авто Премьера Kia Seltos состоится 20 июня Компания Kia назвала дату премьеры нового компактного кроссовер Seltos, который выйдет на рынок в 2019 году.

Политика В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Политика Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.