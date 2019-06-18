Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вузВедомости вчера в 22:08

Менее половины россиян (47%) в 2019 году рассказали о планах детей продолжить обучение в высших учебных заведения, чуть больше четверти сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает «РИА Новости».

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

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