Экономика
Доля среднего класса в России упала ниже 50%Rusvesna.su 04:36
За годы кризиса и падения реальных доходов средний класс в России сильно сократился. Если в 2014 г. к среднему классу относили себя 60% населения, то теперь всего 47%. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB».
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Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
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