Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классомВедомости вчера в 18:00

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
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В России начал исчезать средний класс

Lenta.ru06:16

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

Новая газета04:03

Менее половины россиян считают себя средним классом

Ведомостивчера в 18:00

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Большинство россиян отказались причислять себя к среднему классу

Телеканал 360°03:26
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Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Политика

Россия запретила ввоз с Украины одежды и обуви

Правительство России опубликовало новый перечень запрещенных для ввоза с Украины товаров, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Экономика

Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

Обновлено в 00:57
Происшествия

В Воронежской области под вагоном поезда нашли подозрительный предмет

Обновлено в 07:20
Футбол

Владимир Стогниенко возглавит проект Rambler Group c АПЛ

Владимир Стогниенко принял предложение Rambler Group возглавить видеоредакцию Okko.Sport, которая будет эксклюзивно показывать матчи английской Премьер-лиги в сезонах 2019/20 — 2021/22.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

33-летняя Ольга Бузова спровоцировала слухи о романе с 23-летним хоккеистом Денисом Зерновым

23-летний Денис Зернов является нападающим клуба.
Обновлено в 06:43
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
ЖКХ

Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля

Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Транспорт

В Москве после зимы пройдет локальная замена плитки

Замена пришедшей в негодность плитки в Москве после зимы будет локальной, работы коснутся не более 0,1% всего плиточного покрытия в столице.
Обновлено в 05:16
Политика

Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
Обновлено в 05:58
Футбол

Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Политика

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
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