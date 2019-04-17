Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классуДождь 02:55
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB». В 2014 году доля таких людей составляла 60%.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Политика
Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Политика
Зеленский вновь поднимет на Украине вопрос о языке
В случае победы на выборах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение общества по законопроекту о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, прежде чем его подписывать, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
В КНДР испытали новое тактическое оружие
В КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия. На тестовом пуске присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
Обновлено вчера в 23:07
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Обновлено в 06:46
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто
Названы победители World Car Awards 2019 года
Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии
Обновлено в 04:20
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в мае
"По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков" — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 09:06
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50