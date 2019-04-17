Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классуДождь 02:55

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB». В 2014 году доля таких людей составляла 60%.
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Исследование: в регионах меньше половины россиян относят себя к среднему классу

ТАСС04:26

За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

Большинство россиян отказались причислять себя к среднему классу

Телеканал 360°03:26

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

Новая газета04:03

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Менее половины россиян считают себя средним классом

Ведомостивчера в 18:00
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Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Политика

Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии

Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Политика

Зеленский вновь поднимет на Украине вопрос о языке

В случае победы на выборах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение общества по законопроекту о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, прежде чем его подписывать, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин

Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

В КНДР испытали новое тактическое оружие

В КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия. На тестовом пуске присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
Обновлено вчера в 23:07
ЖКХ

Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля

Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Обновлено в 06:46
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний

Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто

Названы победители World Car Awards 2019 года

Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Обновлено в 04:20
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в мае

"По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков" — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 09:06
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Происшествия

За убийство матери и бабушки суд приговорил подростка к тюрьме

Обновлено в 06:19
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