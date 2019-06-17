Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисахПРАЙМ вчера в 20:15
По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Израильская компания научилась взламывать любые версии iPhone или iPad
Израильская компания Cellebrite создала программу, которая сможет взламывать работающие под управлением iOS 12.3 модели iPhone и iPad.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
В Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции
В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи заболевания менингококковой инфекцией — с начала июня болеют больше 25 человек.
Обновлено в 00:19
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Посол России назвал выдумкой слова Болтона о контракте с Венесуэлой
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о военном контракте.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию
Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
Обновлено в 00:23
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Реал» и «Барселона» претендуют на 16-летнего вингера «Фулхэма»
Вингер клуба АПЛ «Фулхэм» Харви Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов, утверждает The Sun.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Космос
Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 08:34
Общество
«Вы кто вообще такие?»: Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077
Если поначалу всё, что CD Projekt RED рассказывала и показывала о Cyberpunk 2077, принималось с восторгом, то не так давно, когда разработка приблизилась к финалу, начала распространяться критика отдельных аспектов игры.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»
В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».
Обновлено в 02:21
Кино
Исполнительницу роли Серсеи в «Игре престолов» разочаровал конец шоу
Британская актриса Лина Хиди в интервью журналистам призналась, что изначально она была разочарована концом Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 01:29
Происшествия
17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом Сатаны
Обновлено в 01:07
Экономика
«Газпром-медиа» купил долю работающей с блогерами Happy Monday Family
Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующейся на рекламе с участием блогеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии
В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51