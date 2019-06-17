Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисахПРАЙМ вчера в 20:15

По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.

Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах

Происшествия Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Гаджеты Израильская компания научилась взламывать любые версии iPhone или iPad Израильская компания Cellebrite создала программу, которая сможет взламывать работающие под управлением iOS 12.3 модели iPhone и iPad.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Кино Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.

Здоровье В Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи заболевания менингококковой инфекцией — с начала июня болеют больше 25 человек.

Политика Посол России назвал выдумкой слова Болтона о контракте с Венесуэлой Посол России в Венесуэле Владимир Заемский прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о военном контракте.

Экономика Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.

Политика Главу Дагестана госпитализировали Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся» Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Футбол «Реал» и «Барселона» претендуют на 16-летнего вингера «Фулхэма» Вингер клуба АПЛ «Фулхэм» Харви Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов, утверждает The Sun.

Политика План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.

Космос Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.

Общество «Вы кто вообще такие?»: Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077 Если поначалу всё, что CD Projekt RED рассказывала и показывала о Cyberpunk 2077, принималось с восторгом, то не так давно, когда разработка приблизилась к финалу, начала распространяться критика отдельных аспектов игры.

Экономика Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Политика Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол» В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».

Кино Исполнительницу роли Серсеи в «Игре престолов» разочаровал конец шоу Британская актриса Лина Хиди в интервью журналистам призналась, что изначально она была разочарована концом Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов».

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Армия и оружие Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.

Экономика «Газпром-медиа» купил долю работающей с блогерами Happy Monday Family Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующейся на рекламе с участием блогеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга.